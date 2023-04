France: une trentaine d’enquêtes judiciaires pour violences policières ont été ouvertes

Mais il a apporté une nouvelle fois son soutien aux forces de l’ordre en insistant sur la violence de certains manifestants. « A Sainte-Soline comme dans certaines manifestations sauvages, ce n’était pas du maintien de l’ordre : c’était de la guérilla ». Estimant que les politiques avaient « manqué de fermeté face à l’extrême gauche, par complaisance intellectuelle ou par lâcheté », M. Darmanin a affirmé que « plus aucune ZAD (zone à défendre, NDLR) ne s’installera dans notre pays. Ni à Sainte-Soline ni ailleurs ». Et d’annoncer la création à Beauvau d’une « cellule anti-ZAD, avec des juristes spécialisés ». Elle verra le jour le 1er septembre, selon son entourage.

Alors que les accusations se multiplient contre « les violences policières » au cours des manifestations contre la réforme des retraites ou les retenues d’eau comme à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le ministre de l’Intérieur a assuré n’avoir « jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme ». Il a rappelé qu’en 2021, « 111 » policiers et gendarmes avaient été sanctionnés, et « 101 » en 2020, pour « usage disproportionné de la force ».

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé que depuis le début du mouvement de contestation de la réforme des retraites dans son pays « 36 enquêtes judiciaires » avaient été ouvertes par l’IGPN, « la police des polices », et 2 par l’IGGN (l’équivalent pour les gendarmes), dans une interview au Journal du Dimanche.

Au total, a relevé le ministre, « depuis le 16 mars, 1.093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés ». « Quand la violence, les casseurs et l’ultragauche s’en mêlent, alors il est du devoir des forces de l’ordre de dire stop », selon M. Darmanin. « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l’extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs : les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs », a-t-il dit.