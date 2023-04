L’achat en commun de munitions contribue à une paix juste en Ukraine

L’Ukraine a été contrainte de s’engager dans une guerre de haute intensité. Sa liberté et sa survie en tant que Nation sont en jeu. Pour être en mesure de repousser l’envahisseur russe, l’Ukraine n’a pas seulement besoin de soutien politique et d’argent. Elle a surtout besoin d’armes et munitions.

En ce moment même, la Russie dispose de stocks d’obus d’artillerie bien supérieurs à ceux de l’Ukraine. Elle en tire beaucoup plus chaque jour et le prix de cette différence se paie en vies ukrainiennes. Nous l’avons dit et répété : la défense de la souveraineté ukrainienne est essentielle – pour l’Ukraine bien sûr, mais aussi pour le reste de l’Europe. Nous ne pouvons atteindre cet objectif sans donner à l’Ukraine les moyens d’y parvenir. Depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine, l’Union européenne a montré qu’elle en comprenait très bien les enjeux, qu’elle serait prête à briser des tabous lorsque le besoin s’en ferait sentir. Il y a un an, nous avons commencé à financer, pour la première fois, la fourniture d’équipements militaires létaux à un pays attaqué. À l’automne, c’est la formation de soldats ukrainiens que nous avons entamée, sur notre sol et sous le drapeau de l’UE : 30.000 soldats auront été formés d’ici la fin de l’année. Aujourd’hui, nous travaillons ensemble pour fournir à l’Ukraine les munitions dont elle a urgemment besoin. Agir dans les meilleurs délais Le 23 mars 2023, les dirigeants européens ont approuvé la proposition en trois volets que j’ai présentée avec le commissaire Thierry Breton. Premièrement, financer la fourniture urgente de munitions d’artillerie à partir des stocks existants ou des commandes en cours ; deuxièmement, acheter ensemble des obus d’artillerie supplémentaires ; enfin, collaborer avec l’industrie de la défense de l’UE pour augmenter ses capacités de production, afin de répondre à la fois à nos propres besoins et à ceux de l’Ukraine. Concrètement, nous utiliserons 1 milliard d’euros provenant de la Facilité européenne de soutien à la paix – distincte du budget de l’UE – pour rembourser les États membres prêts à livrer immédiatement des munitions à l’Ukraine. Celles-ci proviendront des stocks existants ou de commandes en cours. Nous utiliserons un autre milliard d’euros pour rembourser l’achat conjoint de munitions de 155 mm et, si l’Ukraine le demande, de missiles. Nous passerons ces commandes à l’industrie de la défense de l’UE et de la Norvège. Cela se fera par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense (AED) ou de projets d’acquisition conjointe complémentaires menés par un État membre. L’objectif principal est de livrer ces munitions rapidement. En achetant ensemble, nous donnerons à l’industrie les signaux clairs dont elle a besoin pour livrer dans les meilleurs délais.

Un soutien aux capacités de production Le troisième pilier consiste à accroître la capacité de l’industrie européenne pour répondre à une demande accrue, afin que nos armées puissent reconstituer leurs stocks tout en approvisionnant l’Ukraine. Il est plus facile en effet de donner ce que l’on a aujourd’hui en stock si l’on est sûr de pouvoir acheter et recevoir de nouvelles fournitures demain. La Commission européenne soutiendra l’augmentation des capacités de production afin de remédier aux goulets d’étranglement notamment par le biais d’incitations financières. À lire aussi Aider l’Ukraine à «tenir»: les Européens s’engagent à fournir 1 million de munitions d’artillerie dans les douze prochains mois

Au cours des vingt dernières années, les Européens ont réduit leurs investissements dans les capacités industrielles de défense. Il nous faut aujourd’hui les relancer du fait de l’évolution radicale de notre environnement. Nous voulons fournir à l’Ukraine un million de munitions d’artillerie en un an avec ces 2 milliards d’euros provenant de la Facilité européenne de soutien à la paix. Avec un taux de remboursement aux Etats membres de 50 à 60 %, ce nouveau paquet nous permettra de mobiliser au total de l’ordre de 4 milliards d’euros. Cette décision démontre la capacité de l’UE à agir rapidement en cas de besoin. Elle prouve sa détermination à donner à l’Ukraine les moyens nécessaires pour exercer son droit à la légitime défense. Pour une paix juste et durable Cette décision soulève également une question : le fait de donner toujours plus d’armes peut-il permettre de mettre fin à cette horrible guerre ? Voici la réponse : tant que la Russie continuera d’occuper et de bombarder l’Ukraine, celle-ci aura besoin d’armes et de munitions pour se défendre et mettre fin à cette guerre. À lire aussi Guerre en Ukraine: ces nouvelles armes qui peuvent faire la différence Bien sûr, comme l’Ukraine, nous voulons la paix. Mais pas n’importe quel type de paix. Une paix juste et durable, basée sur la Charte des Nations unies, ce qui implique que la Russie retire ses troupes de tout le territoire ukrainien qu’elle occupe actuellement. C’est pourquoi nous soutenons la formule de paix proposée par le président Zelenskyy. Nous voulons également que les responsabilités soient clairement établies. C’est pourquoi l’inculpation du président Poutine par la Cour pénale internationale est importante : il doit payer pour les crimes de guerre dont il est responsable et notamment l’enlèvement forcé de tant d’enfants en Ukraine.