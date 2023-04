Enorme chute collective sur le Tour des Flandres, Wout van Aert et Tim Wellens touchés (vidéo)

Le 107e Tour des Flandres cycliste a été marqué vers 13 heures, à 141 km de l’arrivée, peu avant le premier passage du Vieux Quaremont par une énorme chute dans le peloton. Le Polonais Filip Maciejuk de l’équipe Barhain-Victorious, remonté vers l’avant du peloton sur le côté gauche a été déséquilibré en arrivant sur une potion de pelouse. Il s’est rabattu vers le centre de la route à l’avant du peloton qui ne roulait heureusement pas à vive allure.

Cette manœuvre surprenante a entraîné plus d’une cinquantaine de coureurs au sol. Parmi les victimes figuraient les anciens champions du monde Julian Alaphilippe et Peter Sagan, mais aussi Jasper Stuyven et surtout Tim Wellens qui semblait très touché et qui a dû être transporté à l’hôpital. Le responsable de la chute a lui été mis hors course.