Importante explosion à Anvers: Bart De Wever réagit

La forte explosion survenue à Anvers dans la nuit de samedi à dimanche montre une fois de plus que la criminalité organisée liée à la drogue doit être combattue de toute urgence, réagit le bourgmestre de la Métropole Bart De Wever. Selon lui, la Police judiciaire fédérale (PJF) reste en sous-effectif.

Une vingtaine d’habitations ont été endommagées par cette violente explosion ainsi que cinq véhicules. La PJF a ouvert une enquête. « La police locale prendra toutes les mesures pour la soutenir et assurer la sécurité du quartier. Compte tenu de la gravité de l’impact de cette attaque sur le quartier, j’ai demandé à la police locale de mener une vaste enquête de quartier avec des visites de maison en maison pour parler à tous les habitants et recueillir autant d’informations que possible », explique Bart De Wever.