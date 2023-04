Cette F1 qui déborde d’originalité pour s’achever… dans le chaos

On appellera ça l’« effet Michael Masi » ! Et on devine la jouissance qu’a dû ressentir l’ancien directeur de course australien en observant l’invraisemblable fin de Grand Prix « orchestrée » dimanche par la FIA. Le successeur de l’emblématique Charlie Whiting était revenu pour la première fois dans le paddock F1 à l’occasion de son « home Grand Prix ». Seize mois après la fameuse course d’Abou Dhabi 2021 qui lui avait valu le goudron et les plumes. Et à Max Verstappen de ceindre sa première couronne mondiale aux dépens d’un Lewis Hamilton, privé d’un huitième titre à la faveur d’un point de règlement savamment contourné au nom du show, de Netflix et des nouveaux promoteurs américains de la F1.