Stella Assange: «Il est temps de libérer Julian»

On peut penser ce qu’on veut de Julian Assange, mais son cas soulève beaucoup de questions sur le respect de la liberté de la presse. La femme de Julian Assange, Stella Morris, était de passage à Bruxelles ce vendredi, dans le cadre du festival Millenium, pour présenter le film Ithaka : A fight to free Julian Assange. Un documentaire qui retrace son combat et celui de John Shipton, le père du fondateur de WikiLeaks.

De nationalité australienne, Julian Assange est privé de liberté depuis 2010 (sans avoir été condamné) pour avoir notamment révélé des crimes de guerre commis par l’armée américaine lors de l’invasion de l’Irak. Avocate et défenseuse des droits humains, Stella Assange a répondu aux questions du Soir.