La fin du plus grand salon du jeu vidéo

Ça sentait le sapin depuis quelques semaines, mais c’est désormais officiel. L’E3, l’emblématique salon du jeu vidéo qui se tient chaque mois de juin à Los Angeles voit son édition 2023 annulée. Et il y a peu de chances pour qu’il revienne un jour. Il faut dire qu’après le désistement tour à tour de Nintendo, puis de Microsoft, Ubisoft ou encore Sony, qui boudait déjà le rassemblement depuis l’édition 2019, on ne voyait plus trop qui allait bien pouvoir faire le déplacement.

Traditionnellement, le salon permettait aux développeurs et à leurs éditeurs de présenter leurs jeux à la presse lors de conférences très pompeuses et sur les stands mégalos du Los Angeles Convention Center. Mais sans la participation des constructeurs de consoles et de nombreux éditeurs parmi les plus importants, la grand-messe du jeu vidéo aurait sans doute eu du mal à être dite.