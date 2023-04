La très rude concurrence

Si l’E3 n’est plus, le mois de juin n’en reste pas moins le mois le plus riche en annonces pour le secteur du jeu vidéo. La plupart des constructeurs et éditeurs profitent de l’arrivée de l’été pour annoncer leurs prochains blockbusters et susciter l’attente autour de leurs titres à venir. Les plus petites structures profitent, elles, d’une exposition dans le « Summer Game Fest », un événement organisé par l’ancien journaliste spécialisé, Geoff Keighley, qui regroupe de nombreuses annonces durant des conférences diffusées en direct sur Internet.