Critiana Reali: «Chaque jour me donne une raison de parler de Simone Veil»

L’actrice sera à Wolubilis à Bruxelles les 5 et 6 avril puis à La Louvière le 7 avril avec le spectacle « Simone Veil, les combats d’une effrontée ». Emmenez-y vos ados. Ce moment de théâtre est dense, poignant, en résonance avec aujourd’hui et formidablement inspirant.

On se souvient de son regard bleu azur magnifique dans Terre Indigo, mini-série télé qui fit un carton au milieu des années 90. D’origine italo-brésilienne, arrivée en France à l’âge de 9 ans, Cristiana Reali est aussi associée à Francis Huster avec qui elle joue de nombreuses pièces et dont elle partagea la vie pendant des années. Comédienne de théâtre et de télévision, elle a fait quelques rôles au cinéma (le dernier est Camping 3 en 2016) mais confesse avec un petit regret que le cinéma n’est jamais venu à elle, du moins les grands réalisateurs. Cela dit, son outil est le théâtre. C’était son rêve d’enfance, c’est sa passion. Dans Simone Veil, les combats d’une effrontée, un spectacle qu’elle a initié et qu’elle porte de bout en bout, elle est bluffante.