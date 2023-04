Le parquet fédéral suisse confirme des enquêtes sur la fusion entre UBS et Credit Suisse

Le parquet fédéral suisse a confirmé dimanche à l’AFP qu’il avait ouvert des enquêtes sur les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le rachat de la banque Credit Suisse par sa rivale et compatriote UBS.

Le parquet fédéral indique, dans un courriel, avoir « émis des ordres d’enquête » après avoir procédé « à un état des lieux de la situation avec l’ensemble des services internes concernés » et avoir « pris des contacts avec les autorités nationales et cantonales ». Il confirme ainsi des informations du Financial Times.