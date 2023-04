Grand Baromètre: les sondés estiment que la Belgique en fait «trop» pour les demandeurs d’asile

Voilà des résultats qui ne vont probablement pas pousser la Vivaldi à se secouer pour résoudre la crise de l’accueil. Les répondants de notre Grand baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws sont sans appel : ils sont 56 % à estimer que notre pays en fait « trop » pour les demandeurs d’asile.

Le sujet s’est invité à de multiples reprises dans les médias et sur la table du gouvernement ces derniers mois. En cause, un océan de condamnations par des tribunaux belges et européens pour non-respect du droit des demandeurs d’asile par la Belgique. On estime qu’entre 2.000 et 3.000 personnes sont laissées à la rue par Fedasil, l’organe en charge de l’accueil, faute de place en suffisance.