Grand Baromètre: les Belges favorables à des négociations entre Kiev et Moscou

C’est pour l’heure hautement improbable. Et pourtant, les Belges se disent majoritairement favorables à ce que l’Ukraine entame des négociations avec la Russie, à 56 %. Ils sont légèrement plus nombreux chez les Bruxellois, à 64 %. Mais on note surtout un important clivage politique. Les Ecolo sont 46 % à penser la même chose, tandis que le score monte à 67 % chez les électeurs du MR, 63 % chez les socialistes et 60 % pour les partisans du PTB. Les Engagés et Défi se trouvent dans la moyenne (54 % et 50 %).