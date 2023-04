Grand succès pour la Foire du livre de Bruxelles: 80.000 visiteurs

La dernière Foire du livre de Bruxelles s’était clôturée le 8 mars 2020. La pandémie et le confinement avaient eu raison des éditions 2021 et 2022. Mais le public avait faim de livres et de littérature. La preuve par le succès des librairies pendant les années corona. La preuve maintenant par la réussite magnifique de cette Foire 2023. Tanguy Roosen, président du conseil d’administration, et Grégory Laurent, commissaire général de la Foire, l’ont confirmé : 80.000 personnes ont arpenté les allées de la magnifique et spectaculaire Gare maritime, toute de fer, de verre et de bois, celles des Sheds 1 et 2 et les salles de la Maison de la Poste, à Tour & Taxis. « En trente ans de Foire du livre, je peux dire que c’est une édition exceptionnelle », a lancé Patrick Moller, directeur de Dilibel Belgique, un des plus grands exposants.