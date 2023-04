Ecole: le front commun syndical est abîmé

Quatre syndicats ont claqué la porte du comité de concertation du Pacte. Seule la CSC reste à bord. La tension est palpable entre les rouges et les bleus d’un côté et les verts de l’autre.

Il y a des signes qui ne trompent pas… Circule en ce moment sur les réseaux sociaux, un appel invitant les enseignants à venir manifester à Bruxelles le 27 avril. Plans de pilotage, conditions de travail, évaluation des profs, dévalorisation du qualifiant, absence d’amélioration du système éducatif… Les thèmes sont connus depuis 14 mois mais le réquisitoire syndical se fait de plus en plus sévère. Un peu comme si, après six ans de régime « Pacte », et malgré d’énormes investissements dans le personnel, l’école restait en panne.