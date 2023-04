Six mois plus tard, Eden Hazard rejoue en Liga... et est décisif

203 jours. Plus de six mois, presque sept, qu’Eden Hazard n’avait plus rejoué en Liga. Dimanche, alors qu’on n’espérait plus le revoir sous le maillot du Real Madrid, du moins cette saison, le Brainois a fait son retour dans le championnat espagnol, une première depuis ses 59 minutes jouées face à Majorque, le 11 septembre 2022.

Le jeu malsain de Carlo Ancelotti, difficile à suivre entre ses déclarations éloquentes envers le Belge et le temps de jeu plus que minime qu’il lui accorde, a pris fin ce dimanche face à Valladolid (pour qui Selim Amallah, ex-Standardman, a joué les vingt dernières minutes). Eden Hazard a profité d’un scénario de match favorable, une large victoire dessinée (6-0), entre autre, par Karim Benzema : le Français a inscrit un « hat trick » en moins de sept minutes en première période pour sceller, déjà, le succès madrilène.