Grand Baromètre: 34% des francophones pour l’entrée du PTB au gouvernement, plus de 40% contre

Et 38 % des Flamands favorables à la montée du Vlaams Belang au pouvoir. Mais une majorité des sondés rejette la participation des extrêmes aux coalitions gouvernementales.

A découvrir les intentions de vote de notre Grand Baromètre, on pourrait croire que les partis extrémistes sont sollicités pour entrer dans les prochains gouvernements. Puisque s’ils devaient voter aujourd’hui, les sondés placeraient le Vlaams Belang en tête en Flandre, et le PTB deuxième à Bruxelles et troisième en Wallonie.