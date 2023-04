Le regard de Stéphane Bréda: «Le Standard aurait pu être à 11 contre 10 dès la 1re mi-temps»

Ostende-Standard

« Sur le deuxième but du Standard, je tiens à souligner le bel avantage laissé aux Rouches malgré une faute assez dure d’un joueur ostendais », intervient-il. « En matière de faute, l’Ostendais Urhoghide a été exclu pour une intervention très rude que je qualifierai même d’agression. Mais pour le même prix, il aurait pu déjà rejoindre les vestiaires peu avant le repos. M. Van Damme a été cohérent en ne donnant pas de carte… puisqu’il n’avait pas sifflé de faute mais pour moi il empêche Dönnum de filer vers le but et j’ai le sentiment que personne n’aurait pu revenir sur lui… Par contre rien à redire sur le but de Davida annulé pour hors-jeu, la décision était justifiée. »

Westerlo-Charleroi

« À l’heure de jeu, le VAR est intervenu pour invalider un penalty accordé à Westerlo pour cette phase avec Ilaimaharitra et Van de Keybus. C’est une bonne décision parce qu’il est clair que le joueur flandrien a ramé sa frappe sur le joueur carolo sans aucune intention de sa part de toucher le ballon. Sur le penalty sifflé en fin de match, il ne souffre aucune discussion même s’il s’agit d’une intervention ratée du défenseur carolo. »