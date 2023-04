Tadej Pogacar toujours plus près d’Eddy Merckx

Il en a eu des tonnes, Eddy Merckx, des successeurs présumés, des fils spirituels ou pas, des nouveaux cannibales en devenir, des tauliers d’un futur plus ou moins proche. Mais dans l’art et la manière, Tadej Pogacar est bien le seul à assurer la lignée royale. Mieux, à la magnifier. Le Belge, lui-même, a d’ailleurs déjà consacré le Slovène, intraitable sur les pavés d’un Tour des Flandres qu’il a remporté dans le gris lassant d’un printemps qui patine. En ajoutant le Ronde à son gargantuesque palmarès, le résident monégasque à la mèche qui ne sort désormais plus du casque devient le troisième vainqueur du Tour de France à dompter le lion des Flandres. Seuls Louison Bobet et… Eddy Merckx ont réussi pareil accomplissement dans l’histoire plus que centenaire de ce sport.