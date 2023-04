D1A: le Club de Bruges met fin à une série de neuf rencontres sans défaite à domicile du FC Malines

Avec Noa Lang (16e, 20e) et Brandon Mechele (68e), le Club de Bruges a mis fin à une série de neuf matchs sans défaite à domicile du FC Malines, dimanche (0-3). Après 31 journées, les Blauw & Zwart occupent la 5e position avec 52 points, deux de moins que La Gantoise (4e) tandis que le Kavé est 13e (33 points).

Si le soleil présent au coup d’envoi pouvait laisser espérer un bon match, le début de rencontre n’a pas été brillant à l’image de Mats Rits dont la frappe sur un centre à l’aveugle de Tajon Buchanan a pris la direction du poteau de corner (7e). Le Club était toutefois plus convainquant et sur un service de Clinton Mata, Buchanan a vu son tir être contré par David Bates (12e). Suite à l’intervention du VAR, les Blauw & Zwart ont hérité d’un penalty pour une faute de main de Dimitri Lavallée, que Lang a transformé (16e, 0-1). Sur une belle ouverture de Rits, le Néerlandais a une nouvelle fois brièvement provoqué le public malinois en plaçant le ballon dans l’angle opposé après s’être isolé face à Yannick Thoelen (20e, 0-2). Les Brugeois avaient bien la situation sous contrôle même si Julien Ngoy et Alessio Da Cruz n’ont pas dévié le ballon sur un centre de Nikola Storm (34e).