Tour des Flandres: Remco, c’est maintenant à ton tour

Puisque cela ne sourit décidément pas à Wout van Aert, puisque le meilleur coureur du monde a décidé de s’attendrir sur l’histoire séculaire de son sport, en disputant toutes les courses qui en font sa légende, il n’est pas idiot de s’interroger sur l’avenir plus ou moins immédiat de Remco Evenepoel au départ du Tour des Flandres.

En imitant Bobet et Merckx, les autres vainqueurs du Tour et du Ronde, Tadej Pogacar a établi une rupture avec le corporatisme qui s’était un peu installé dans le cyclisme. Les classiques pour les uns, les courses par étapes pour les autres et chacun s’en accommodait.