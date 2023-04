ION Hockey Leauge: les espoirs de playoffs s’amenuisent pour le Braxgata et l’Herakles, le Dragons déroule

Racing – Dragons : 1-5. Le duel au sommet de la 17e journée de championnat a rapidement tourné à l’avantage des Anversois qui ont proposé une entame de rencontre de grande qualité puisqu’ils menaient déjà 0-3 après seulement 12 minutes de jeu. Robbert Rubens avait lancé les hostilités avant que Nicolas Della Torre ne démontre toute l’étendue de ses qualités sur penalty en réussissant un doublé en moins de 120 secondes. Les Ucclois, privés de Sydney Cabuy, étaient pris à la gorge et ils ne trouvaient pas la clé pour réagir. Avant la pause, Henri Raes mettait son équipe à l’abri (31e) avant de s’offrir, lui aussi, un doublé au retour des vestiaires (43e). Et c’est finalement à la 59e minute que Loïck Vanwetter sauvait l’honneur, sur penalty, pour l’équipe locale. Une lourde défaite (1-5) pour les champions en titre qui quitte le top 4 et qui disputeront, cette semaine, l’EHL, à Amsterdam. Une parenthèse européenne face à Pinoké (jeudi, à 19 heures) qui pourrait faire le plus grand bien au groupe, toujours à la recherche de son meilleur hockey depuis la reprise. Du côté du Dragons, en revanche, tous les signaux sont au vert pour les hommes de Craig Fulton qui jouent de mieux en mieux chaque semaine et qui ont inscrit 28 buts en 5 rencontres depuis la trêve hivernale.

Waterloo Ducks – Herakles : 6-2. Les calculs étaient simples pour les Brabançons qui avaient besoin des 3 points pour rester bien positionnés dans la lutte pour le dernier carré. Et le message de Jean Willems a été parfaitement reçu par ses ouailles qui ont assuré l’essentiel pour décrocher un 11e succès dans la compétition. Victor Charlet était le premier à trouver le chemin des filets sur penalty (10e) avant que Nicolas Dumont (18e) puis Gaëtan Dykmans (30e) n’alourdissent le score. Le Watducks loupait un stroke mais Charlie Langendries inscrivait le numéro 4 (42e). A un quart d’heure du terme, Alexis Leclef, sur penalty, redonnait un peu d’espoir aux siens mais le jeune Brabançon Langendries s’offrait un doublé sur un magnifique lobe (65e) avant le 6e but inscrit par Louis De Backer dans la foulée. George Muir réduisait le score pour les visiteurs qui devraient mettre au placard leurs derniers espoirs de playoffs mais si tout est encore jouable mathématiquement. Du côté de Waterloo, on affichait un large sourire même si rien n’est encore fait pour le top 4 avec des duels face à la Gantoise, au Racing et au Léopold, lors de la dernière journée.

Léopold – Uccle Sport : 7-2. Le derby ucclois a tourné à l’avantage du leader du championnat qui a tout de même dû s’appliquer face à son voisin qui a entamé sa mission maintien et qui entend bien tout mettre en œuvre pour éviter de retourner en D1. Après 10 minutes, Arthur Verdussen et Tom Degroote avaient placé le Léo au commandement. Mais pas question pour les visiteurs de laisser filer la rencontre qui revenait dans la partie sur un penalty converti par Juan Amoroso (21e). Tom Boon redonnait de l’air aux locaux sur p.c. (25e) avant que le jeune Benjamin Thiéry n’inscrive son tout premier but en Division d’Honneur (35e). Sur la remise en jeu, Arthur Verdussen faisait déjà 5-1 avant la pause. Au retour des vestiaires, Mallory Magnant réduisait l’écart (40e) mais Tom Boon auteur de son 42e but de la saison (52e), puis Jean-Baptiste Forgues (69e) ponctuaient la prestation sérieuse des hommes d’Agustin Corradini.

Deuxième succès consécutif et de l’air frais pour le Daring en bas de classement

Gantoise – Louvain : 3-0. Les Flandriens gardent le cap en remportant une 11e victoire face à des Universitaires qui devront lutter jusqu’au bout pour rester parmi l’Elite. Guillaume Hellin et Antoine Kina, auteur d’un doublé, ont permis à Gand de préparer parfaitement son quart de finale d’EHL. Vendredi, à Amsterdam, il y aura réellement un coup à jouer pour les vice-champion de Belgique qui affronteront les Espagnols de l’Atletic Terrassa.