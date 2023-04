Vainqueur à Westerlo, le Sporting de Charleroi a grandi dans l’adversité

Deux semaines après son succès prestigieux et plein de courage au Bosuil (0-1), le Sporting de Charleroi a remis ça, à Westerlo (2-3). C’est une nouvelle fois dans l’adversité que le groupe carolo s’est montré solidaire pour décrocher un succès primordial dans sa quête de Top 8. « On a réalisé une très grosse performance », se réjouissait Felice Mazzù, au terme d’une partie qui a vu les Zèbres émerger en toute fin de partie, malgré le 2-2 inscrit par Dierckx à la 89e. « On a gagné chez eux, comme ils l’ont fait chez nous. Ça s’équilibre », souriait Daan Heymans.

1 Les Zèbres ont parfaitement géré les absences