La confiance (politique), ça se gagne

Les enquêtes (belges et internationales) le pointent depuis plusieurs années. Notre Grand Baromètre le confirme : la confiance des Belges envers la politique est au plus bas.

Sept Belges sur dix (69 %) répondent « non » quand on leur demande « faites-vous confiance à la politique ? ». Et si on les interroge sur le premier sentiment qui leur vient à l’esprit quand ils « pensent à la politique », « la méfiance » arrive en tête, puis « le dégoût ». Avec « l’ennui » et « l’anxiété », cela porte à 71 % les sentiments négatifs qu’éveille la politique. La « confiance » et le « respect » ne récoltant que des miettes.