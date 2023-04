Tadej Pogacar: «Paris-Roubaix? Non, j’ai rendez-vous chez le dentiste»

Il l’avoue sans forcer, Tadej Pogacar se réjouit de souffler après une journée aussi longue que le ciel est gris à Audenarde. Et le vainqueur du Tour des Flandre a encore dû résister un peu, son avion direction Monaco n’étant prévu qu’en soirée, depuis Lille. Pas de quoi entamer sa joie, juste fatiguer un peu son sourire.

Tadej, où situez-vous cette victoire par rapport à vos autres Monuments ?

Cette journée, je ne l’oublierai jamais. Je pourrais prendre ma retraite maintenant et regarder tout ce que j’ai réalisé avec une énorme fierté. Je suis immensément heureux. C’est vraiment une course spéciale. C’est la plus belle des courses d’une journée non ?

Pourquoi ?