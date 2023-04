Wout van Aert: «Je retournerai au combat à Paris-Roubaix»

Genou en estafilade, il a poursuivi son effort bien après la ligne, pour rejoindre sans détour le pullman de son équipe Jumbo et s’y engouffrer. S’y réfugier, sans mot dire. Bien plus qu’une jambe meurtrie par une chute, c’est le cœur qui saignait. Ce palpitant qu’il avait poussé dans le rouge pour essayer de suivre la cadence des meilleurs, sur les pavés bondissants des Kwaremont et Paterberg. En vain. Car Wout van Aert n’appartenait pas à la poignée de champions en mesure de s’imposer ce dimanche, à Audenaerde. Finalement 4e, au caractère, le Campinois avait touché ses limites physiques quelques kilomètres plus tôt, incapable de répondre à l’accélération de Mathieu van der Poel dans le Kruisberg, pas plus en mesure de contrarier un Tadej Pogacar affolant d’aisance dans la finale.