Lyon inflige une deuxième défaite d’affilée au PSG au Parc des Princes (vidéo)

Le Paris Saint-Germain a été battu pour la deuxième fois d’affilée au Parc des Prince, par l’Olympique Lyonnais (1-0), dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

Les neuf dernières journées du championnat promettent du suspense à tous les étages, et surtout dans le peloton de tête.

Les Parisiens n’y sont pas pour rien: ils ont subi une cinquième défaite en 2023 en championnat, la seconde consécutive après celle contre Rennes (0-2) avant la trêve internationale, déjà au Parc.

Ils ne comptent que six points d’avance sur leurs poursuivants, Lens (2e, 60 points) et Marseille (3e, 60 pts). Et le calendrier s’annonce corsé avant d’affronter Nice puis Lens, justement.

L’OL, neuvième, a gâché un penalty par Alexandre Lacazette (39e) avant de viser juste par Bradley Barcola (56e), entré en jeu rapidement pour remplacer Amin Sarr, sorti sur blessure.