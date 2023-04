Elle continue à bien avancer, cette Union à réaction

Comme face à Genk et à Malines, les Bruxellois ont été menés au score avant d’émerger avec beaucoup de calme et de métier, suite à des buts de Teuma et Puertas.

Alors qu’elle restait sur une belle série de trois succès consécutifs en championnat (face à Eupen, Genk et Malines) agrémentés d’une qualification aussi héroïque qu’historique pour les quarts de finale de l’Europa League face à l’Union Berlin, l’Union Saint-Gilloise a connu quelques ratés à l’allumage ou plutôt au rallumage post-trêve internationale, dimanche en début de soirée, face à Saint-Trond. Bien que soucieux de ne pas se faire distancer par Genk, qui n’avait émergé que sur le fil face à OHL, quelques heures plus tôt, les hommes de Karel Geraerts ont mis énormément de temps à trouver les clés qui leur ont permis de lire et surtout décoder le jeu assez défensif, très organisé et terriblement efficace de leurs visiteurs, qui ont même mené au score grâce à Bruno, suite à la seule réelle grosse occasion de la rencontre. S’ils sont parvenus à émerger en fin de match, c’est une nouvelle fois au métier, grâce à leur inégalable faculté à se secouer quand ils sont au pied du mur.