Seraing s’apprête à fermer la parenthèse désenchantée

La relégation du FC Seraing n’est pas encore consommée sur le plan mathématique puisqu’à trois journées du terme de la phase classique, il reste encore un hypothétique cas de figure de voir les 8 points qui le séparent d’Eupen, être résorbés. Le maintien des pensionnaires du Pairay se jouant alors aux points plutôt que par le KO qui se dessine depuis de longues semaines déjà. Voilà pour le calcul de probabilités mais chaque supporter sérésien sait qu’il peut s’en faire une écharpe pour les longues soirées d’hiver, l’an prochain en Challenger Pro League. Il aura ainsi l’occasion de taper la causette, en toute intimité avec le voisin de siège, pour autant qu’il y en ait un puisque l’on sait que le stade de la rue de la Boverie n’est plus vraiment the place to be dans un football liégeois qui est loin de son lustre d’antan, lorsque le FC Liégeois et Seraing se permettaient de tutoyer le Standard au gré de derbys mettant littéralement la Cité ardente en état d’incandescence.