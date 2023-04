Dix ans de Leaks et de Papers: «Nous avons inventé une nouvelle façon de faire du journalisme»

Après six ans de silence, « John Doe » – l’homme à l’origine de la plus célèbre fuite de données fiscales – revient pour la première fois sur son parcours. Refus de publier ses données, conflit avec la police allemande, menaces de Vladimir Poutine : il s’est livré à nos confrères Frederik Obermaier et Bastian Obermayer du « Spiegel ».