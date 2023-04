Eden Hazard, Romelu Lukaku, Loïs Openda… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Décisif face à l’Allemagne en match amical, Kevin De Bruyne a récidivé contre Liverpool. Pourtant mal embarqué face aux Reds après le but de Salah, City a réussi à renverser Liverpool grâce notamment à KDB. Un but et une passe décisive pour le Diable rouge, qui a réussi à se montrer important dans un moment charnière de la saison.

Après deux semaines de trêve internationale et deux victoires de nos Diables rouges, les grands championnats ont débuté un mois d’avril qui s’annonce palpitant. Entre buts décisifs et immanquables, nous avons épinglé trois Belges qui ont cartonné mais aussi trois Belges qui ont relativement déçu.

15ème but pour le jeune attaquant de Lens. Peu utilisé par Domenico Tedesco lors de la trêve, Loïs Openda a inscrit un but décisif sur le terrain de Rennes. Un but qui vaut trois points et qui permet aux Sang et or de rester à une belle 2e place, à six points seulement du Paris Saint-Germain, défait par Lyon, ce dimanche soir.

3. Eden Hazard de nouveau décisif

La fin du calvaire pour Eden Hazard au Real Madrid ? L’ancien Diable rouge est monté au jeu à la place de Karim Benzema à la 65e, participant ainsi à la belle victoire des Merengue contre Valladolid sur le score de 6-0. Il a délivré une passe décisive en toute fin de match pour Lucas Vazquez.

Notre flop 3

1. Lukaku en panne sèche

Prolifique avec les Diables rouges avec 4 buts durant la trêve, Romelu Lukaku n’a pas réussi à trouver la faille contre la Fiorentina, ce samedi soir. L’Inter Milan s’est incliné à domicile contre les hommes d’Italiano et voit sa place dans le top 4 menacée. Lukaku a raté de nombreuses occasions, ne confirmant pas ainsi sa bonne forme lors de la trêve.

2. Les Belges de Leicester n’ont plus de coach

Brendan Rodgers a été démis de son poste d’entraîneur du club de football de Leicester, ce dimanche. La défaite des Foxes contre Crystal Palace ce samedi aurait donc été fatale pour Rodgers et son staff. Youri Tielemans, Timothy Castagne, Wout Faes et Dennis Praet sont désormais sans coach, et pointent à la 19e place de la Premier League.

3. Lavia et Southamtpon en mauvaise posture