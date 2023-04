Le passager d’un véhicule éjecté lors d’un grave accident en province de Liège

Une personne a été éjectée de son véhicule lors d’un accident survenu dimanche soir sur l’autoroute E42 à hauteur de la commune de Wanze, en province de Liège, a-t-on appris lundi matin auprès de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz.

Pour une raison indéterminée, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, dimanche soir vers 21h15, sur l’autoroute E42 à Huccorgne, dans l’entité de Wanze.

Seule en cause, la voiture qui circulait en direction de Namur a heurté la berme centrale avant d’effectuer des tonneaux et de terminer sa course sur le toit, de l’autre côté de l’autoroute, en direction de Liège.