«La situation est très grave»: les mots forts du grand patron de l’UEFA sur l’affaire Negreira qui secoue le FC Barcelone

Le FC Barcelone est toujours dans l’actualité à cause de l’affaire Negreira. Ainsi, les versements d’argent du club catalan à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l’arbitrage espagnol, suscite de nombreuses réactions. Alors que l’UEFA a ouvert une enquête, c’est le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin qui s’est exprimé sur l’affaire.

Interrogé par le média slovène Ekipa, il déclare ainsi avec prudence : « Je ne peux pas la commenter pour deux raisons : d’abord parce que nous avons une commission de discipline indépendante et ensuite parce que je ne l’ai pas examinée en détail. »

Toutefois, celui qui vise nouveau mandat à la présidence de l’UEFA, ajoute ensuite : « Cependant, je peux dire quelque chose. Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football. »