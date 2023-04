Pour sortir du plastique, Ecopoon propose des couverts comestibles

La jeune entreprise, installée à Battice, a développé une gamme de cuillères « qui se mangent ». Prête à répondre à une demande plus importante, elle espère convaincre, dès cette année, les secteurs de l’horeca et de l’événementiel de faire abondamment confiance à ses solutions.

Si la vente de couverts en plastique à usage unique est désormais interdite en Belgique, leur usage n’a pas encore totalement disparu. Une transition semble toutefois être engagée avec de plus en plus de solutions réputées plus vertes ou plus durables. Ecopoon, une entreprise installée à Battice (Herve), a développé la sienne ces dernières années. Sa particularité ? Les couverts imaginés par Cyril Ernst et Maxime Vanderheyden, les deux cofondateurs, sont entièrement comestibles. Une façon en somme d’éliminer le déchet avant que celui-ci n’apparaisse.