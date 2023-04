Voici quand les températures douces devraient faire leur retour

Ce lundi, le ciel sera ensoleillé et bien lumineux avec des maxima de 5 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 9 ou 10 degrés dans de nombreuses régions. Un vent modéré de secteur est à nord est accentuera la sensation de fraîcheur.

La nuit prochaine sera à nouveau étoilée et bien froide avec des gelées dans la plupart des régions. Les températures redescendront entre 3 et localement 6 degrés en Ardenne et en Campine, et entre 0 et 2 degrés dans les autres régions. Le vent d’est à nord-est faiblira.

Mardi, de larges éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses. Le temps restera sec et les températures, toujours assez fraîches, atteindront des valeurs de 5 degrés en haute Ardenne à 9 ou 10 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est.

Selon les prévisions, il faudra attendre le week-end pour avoir des températures plus douces. Samedi, la journée débutera sans doute avec de nombreux champs nuageux, éventuellement encore porteurs d’une petite averse dans l’ouest. Ensuite, des éclaircies se dessineront depuis le nord-est. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

Dimanche et lundi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Le temps restera généralement sec même si on ne peut totalement écarter le risque d’avoir une petite averse l’après-midi. Les maxima varieront de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 14 ou 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. A la mer, une brise de mer soutenue de nord-nord-est s’établira l’après-midi.