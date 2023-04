Michael Kravagna, le printemps de la peinture

L’exposition d’entrée de jeu s’annonce résolument chromatique – printemps oblige – avec des rouges percutants quasi monochromes qui semblent faire l’impasse sur l’intérêt que Michael Kravagna porte habituellement à la vie souterraine du tableau, à son corpus physique et poétique. On comprend vite que ce dépouillement n’est qu’entrée en matière et que l’exposition va déployer un registre plus ample et diversifié à l’image de ce talent complexe où le travail précis et obstiné sur l’interaction des pigments, de l’huile et des autres matériaux aboutit à des moirages chatoyants et fluides de la surface, à des brocarts ou des velours picturaux striés, cadencés, tendant au relief.