Climat: pourquoi la trajectoire de la Belgique pour 2030 est plus qu’incertaine

Notre pays doit remettre un nouveau plan climat pour atteindre son objectif 2030. Les projections et les premiers signaux politiques provenant de Flandre laissent peu de place à l’optimisme.

On mesure désormais mieux l’effet que la crise du covid a eu sur les émissions belges de gaz à effet de serre. Selon le dernier inventaire remis il y a peu à la Commission européenne, les émissions belges ont finalement chuté de 6,3 % en 2020 par rapport à 2019. Un effet compensé par le rebond des activités économiques l’année suivante : les émissions ont rebondi de 3,43 % en 2021. Malgré cela, l’année 2021 marque une baisse par rapport à la période pré-covid, -4,73 % comparé à 2019. A la hausse : les émissions du transport, du chauffage résidentiel et de l’industrie, contrairement à la production énergétique.

On sait depuis un moment que la Belgique a atteint ses objectifs climatiques pour 2020 (-15 % dans les secteurs non-industriels par rapport à 2005). Mais sa trajectoire pour 2030 est plus qu’incertaine. Si nos émissions ont déjà baissé de 23,9 % entre 2021 et 1990, il reste du chemin à faire.