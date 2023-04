«J’ai eu de la chance»: blessé par un débris, ce fan de F1 a connu une grosse frayeur lors du GP d’Australie (photos)

Max Verstappen a remporté une deuxième victoire en Formule 1 cette saison au terme d’un Grand Prix d’Australie rocambolesque. Plusieurs drapeaux rouges et accidents ont semé le chaos ce dimanche à Melbourne. Mais un fan, présent dans les tribunes, a connu une grosse frayeur lors du crash de Kevin Magnussen.

Au 54e tour, Kevin Magnussen a tapé le mur à l’extérieur du virage 2, victime d’un gros sous-virage. Roue arrière droite explosée, la Haas a terminé sa course au bout de la ligne droite, laissant au passage un pneumatique sur la piste.

Un accident qui aurait pu être dramatique. Les images sont impressionnantes et les débris nombreux. L’impact a également fait voler un morceau de métal si haut dans les airs qu’il a atterri dans les tribunes. Plus précisément : dans le bras de Will Sweet.Ce dernier a partagé des images sur les médias sociaux.

Rassuré, ce fan australien, pense être chanceux de n’avoir subi qu’une égratignure : « Je ne sais toujours pas exactement ce qui s’est passé Je suivais la voiture de Magnussen, donc je regardais toujours à droite. Devant moi, beaucoup de gens ont fait un pas sur le côté parce qu’un morceau de métal avait volé au-dessus de la barrière. Je n’ai donc pas bougé et j’ai reçu le morceau dans le bras. J’ai eu beaucoup de chance car ce n’était pas aussi grave que cela aurait pu l’être. »

Et d’ajouter : « La pièce était assez grosse et à côté de moi se trouvait ma fiancée. Elle est plus petite que moi et le morceau l’a probablement frappée à la tête. Je saignais aussi abondamment sur elle après l’impact, tandis que derrière moi, on se « battait » pour le gadget. Ils m’ont laissé prendre une photo avec, mais ils me l’ont repris. C’est regrettable, mais je suis soulagé que cela n’ait pas été pire. »