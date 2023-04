Le paradis aux enchères

Dans ce paradis terrestre, pas un seul être humain, mais des poules, des oiseaux de toutes sortes, une vache, un fauve et des petits rongeurs. Celui qui en rêve s’appelle Gillis Claesz de Hondecoeter. Il est né à Malines vers 1575 et est mort à Amsterdam en 1638. Entre les deux, il étudié à Utrecht, a eu dix enfants, deux femmes – dont la dernière avait 20 ans quand il l’a épousée –, et il a peint de nombreux tableaux religieux avant de se prendre de passion pour les animaux. La volaille, surtout, allez savoir pourquoi.