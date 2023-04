«Nixon in China»: les archétypes magnifiés de l’histoire

Premier opéra basé sur une actualité historique, Nixon in China est l’objet d’une réflexion commune du compositeur John Adams, de la poétesse et librettiste Alice Goodman et du metteur en scène Peter Sellars. La direction d’acteur de ce dernier y a gagné une valeur culte. Elle ne cachait rien des travers des personnages : un Mao quasi gâteux qui rabâche le passé, sa femme Jiang Qing en sauvage gardien de la révolution, un Nixon extérieur et bavard pour la galerie et un Zhou Enlai sage et déterminé, sans doute le personnage le plus entier de l’aventure.