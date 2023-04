«La Collection»: la pièce qui vous rend tout chose

Ils auraient pu choisir le bottin, l’appareil-photo jetable, la disquette ou la carte routière. Seulement voilà, vous ne choisissez pas une madeleine de Proust, c’est elle qui vous choisit. Au rayon des objets quotidiens devenus obsolètes, le collectif BPM a vu son inconscient assailli par la cassette audio, le vélomoteur, le téléphone à cadran rotatif, le téléviseur à tube cathodique et le service à asperges. Des vestiges du passé que les artistes convoquent dans La Collection , non pas pour barboter dans l’eau réconfortante et régressive de la nostalgie mais pour jouer et rire de ce que ces dinosaures racontent de notre imaginaire collectif.