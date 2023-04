A-t-on besoin d’Ed Sheeran?

Cité et relayé par le magazineRolling Stone US, à qui le chanteur britannique a accordé une longue interview, l’avis d’Ed Sheeran sur l’intérêt des critiques musicales n’est pas passé inaperçu : « Pourquoi avez-vous besoin de lire une critique ? Écoutez-la. Elle est disponible gratuitement ! Faites-vous votre propre opinion. Je ne lirais jamais une critique d’un album et dire “je ne vais pas l’écouter, alors”