En Belgique, la justice restauratrice existe mais est ignorée par les juges

Mise sur pied en France en 2014, la justice restauratrice l’a été bien plus tôt en Belgique, lors de la création de la médiation pénale dans les années 90. Professeur de droit pénal et magistrat à la Cour de cassation, Damien Vandermeersch est un grand défenseur de ce principe de justice assez méconnu du grand public. Pour lui, la réparation d’un dommage est essentielle. Et la médiation entre l’auteur et la victime le permet. Au contraire de l’envoi en prison du condamné.