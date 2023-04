Ed: «La formation que l’on reçoit nous met face à nos responsabilités et nous fait travailler»

Etudiant éducateur, Ed a un jour commis l’irréparable. Pris d’un accès de violence, il s’est retrouvé au tribunal pour coups et blessures. Au juge, l’avocat du jeune homme a proposé de lui laisser la chance de pouvoir réparer son erreur. Il a été écouté.

« J’aurais pu aller en prison mais mon avocat m’a beaucoup aidé », reconnaît Ed. « J’aurais pu aussi devoir payer une amende élevée. Mais comme je n’étais pas récidiviste, le juge a choisi de me faire payer une petite amende de 1.500 euros et surtout de faire suivre une formation pour la gestion de l’agressivité. J’ai accepté et je suis très content de l’avoir fait. »