Comment Daniil Medvedev est devenu le meilleur joueur du monde sur surface dure

Depuis 2019, le Russe a remporté seize titres sur « Hard Court », c’est deux de plus que Novak Djokovic, dix de mieux que Rafael Nadal. Personne n’a fait mieux que le n°1 mondial actuel à la « Race ».

1Le constat : 24 victoires sur ses 25 derniers matches et 5 finales d’affilée

Ça ne s’invente pas, c’est le 14 février dernier à Rotterdam que l’idylle entre Daniil Medvedev et les surfaces dures a repris.

En 47 jours, il a ainsi remporté 24 matches sur 25, sur trois continents et 5 tournois différents, disputés 5 finales et soulevé la coupe à Rotterdam, Doha, Dubaï et Miami ! Sa seule défaite, il l’a concédée en finale contre Carlos Alcaraz lors de cette épreuve d’Indian Wells qu’il n’a eu de cesse de critiquer pour sa surface… lente, c’est tout dire.