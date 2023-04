Les cabinets d’avocats utilisent déjà largement ChatGPT

J’étais justement en train d’encoder une demande sur ChatGPT », s’exclame l’avocat Jeroen De Man en décrochant son téléphone. Il explique avoir adopté l’outil d’intelligence artificielle depuis début décembre déjà. « On a commencé par l’écriture d’articles de blog, puis la rédaction de contrats basiques », détaille l’avocat. « C’est particulièrement efficace pour des tâches simples et répétitives que l’on faisait faire par des avocats stagiaires ou étudiants », développe-t-il. Alexandre Cassart, avocat au cabinet Lexing, confirme ce type d’utilisation. « Nous envisageons ChatGPT comme un assistant rédactionnel. On ne fait pas encore à proprement parler de recherche juridique avec cet outil », affirme-t-il. « Mais on peut l’utiliser comme un super-moteur de recherche pour une définition. Il est précis, on dirait parfois que c’est tiré tout droit du syllabus », remarque Alexandre Cassart.