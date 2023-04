Des robots à la place (ou à côté) des journalistes

Des « robots » vont-ils s’installer dans les salles de rédaction ? C’est ce que tendent à démontrer plusieurs études. Parmi les secteurs les plus menacés par l’intelligence artificielle (IA), elles identifient les comptables, les mathématiciens, les codeurs informatiques, les métiers de la finance, l’éducation. Ou encore le journalisme. Au point de prendre leur place ? Oui, parfois. L’exemple le plus célèbre nous est fourni par la chaîne câblée sud-coréenne MBN. Depuis 2020, IA Kim prend le relais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la présentatrice vedette, de chair et d’os, Kim Ju-ha, dont elle est la copie virtuelle conforme. Depuis peu, une partie de ses billets sont aussi rédigés par ChatGPT.