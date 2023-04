Le CEO de KBC a gagné 27% de plus en 2022 pour atteindre un total de 3,07 millions d’euros

L’administrateur délégué de KBC, Johan Thijs, a vu ses émoluments augmenter de 27% en 2022, pour atteindre 3,07 millions d’euros, dont 2,78 millions lui ont déjà été versés, ressort-il lundi du rapport annuel du bancassureur.

Le salaire de base du patron était de 1,5 million d’euros l’an dernier (environ un cinquième de plus que l’année précédente) et la partie variable a augmenté de plus de 50%, pour atteindre 931.624 euros. Ses allocations de retraite ont été gonflées de 18%, à 604.960 euros.