L’Union s’est encore imposée après avoir été menée contre Saint-Trond: cette saison, les Unionistes ont encaissé le but d’ouverture à 20 reprises

Lorsque Cameron Puertas a catapulté le ballon d’une frappe lourde au fond des filets de Daniel Schmidt, dimanche soir, donnant la victoire aux siens à la toute dernière minute de la rencontre, l’émotion était à la hauteur du soulagement dans les rangs unionistes. Car une fois de plus, les Saint-Gillois s’étaient fait peur, encaissant le but d’ouverture à la 57e minute des pieds de l’attaquant trudonnaire Gianni Bruno. « C’est l’histoire qui se répète week-end après week-end », déplorait Teddy Teuma malgré le succès ô combien importante de son équipe (2-1). « On encaisse une nouvelle fois le 0-1 qui nous oblige à courir après le score. Comme ce fut déjà le cas dernièrement contre Malines et Genk, lors de nos deux derniers matches de championnat. »