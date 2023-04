Comment les Panama Papers se sont imposés dans la culture pop

Des noms de groupes, des dizaines de titres de chansons, un cheval de course et quelques marques de papier à cigarette. Sept ans après, l’enquête de l’ICIJ qui a fait trembler la scène politique mondiale ne cesse de ressurgir sous des formes incongrues.

Début 2021, Eli Luchak, barman et chanteur à la Nouvelle-Orléans, tente de trouver un nom pour le groupe de sludge metal hardcore qu’il est en train de former avec cinq amis, tous âgés d’une vingtaine d’années. Au départ, il envisage d’appeler le groupe « Poodle Moth » en référence à un insecte mystérieux et duveteux, repéré une seule fois dans la région de la Gran Sabana au Venezuela. Mais ce nom n’évoque pas le style musical bruyant et engagé politiquement auquel se prédestinent Eli Luchak et ses collègues. Il repense alors à un événement mondial qui l’a marqué en 2016, alors qu’il était en deuxième année au lycée à Philadelphie : l’enquête sur les Panama Papers.