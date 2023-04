Formule 1: l’énigme Mercedes s’épaissit

Le premier départ pris devant Verstappen par les Mercedes de Russell et Hamilton, puis la 2e place du septuple champion du monde, dimanche à Melbourne, interrogent : mirage ? Ou renaissance ?

Depuis le début de cette saison, qui n’a jamais vécu que son troisième Grand Prix dimanche à Melbourne, les propos mesurés voire carrément pessimistes alternaient régulièrement avec des performances peu en phase avec les ambitions affichées par l’écurie Mercedes… jusqu’aux essais d’avant-saison qui avaient déjà révélé quelques carences. Le tonitruant (premier) départ des Flèches… noires de George Russell et Lewis Hamilton, dimanche devant le poleman et futur vainqueur Max Verstappen, puis la 2e place conquise au terme d’un chaotique Grand Prix d’Australie par le septuple champion du monde, sont-ils à interpréter comme un véritable signe de renaissance pour l’écurie qui a outrancièrement dominé le sport entre 2014 et 2021 ? Ou comme une gamme supplémentaire à ajouter à la cacophonie de Brackley ?